СМИ: бывшего губернатора Курской области вызвали на допрос в СК

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем после допроса в Следственном комитете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, следователи установили прямую связь между Смирновым и задержанным гендиректором строившей защитные сооружения в приграничье "Корпорации развития Курской области" Владимиром Лукиным.

Они познакомились, когда Смирнов работал в Фонде капитального ремонта в Москве, а Лукин был замначальника Мосжилинспекции.

Mash утверждает, что на защитные сооружения под Курском выделили 15 бюджетных млрд рублей. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.

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20 декабря Лукина задержали в Курске. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к "необоснованному расходованию" 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.