В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший на территорию академии МВД в Нижнем Новгороде, не представляет опасности. Подробности об инциденте раскрыли в пресс-службе учебного заведения, пишет NewsNN в Telegram.

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Как уточнил представитель академии, пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы изъяли летательный аппарат для дальнейшего обследования. Пресс-секретарь учебного заведения подчеркнула, что учащиеся даже не услышали происшествия и продолжают занятия.

По информации издания, дрон оказался учебным и упал на территорию академии, не задев здание. Причина инцидента не уточняется.

Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

О происшествии стало известно утром 24 декабря. Предварительно, дрон был без взрывного устройства. Также сообщалось об эвакуации курсантов.