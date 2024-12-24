Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

Беспилотный летательный аппарат влетел в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

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По информации канала, в результате инцидента ни взрыва, ни возгорания не произошло. По словам источников Telegram-канала, курсанты были эвакуированы из образовательного учреждения.

Информацию о столкновении беспилотника подтвердил источник в правоохранительных органах нижегородскому изданию NewsNN.

Академия расположена на Анкудиновском шоссе, в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Летом украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоэтажный дом под Орлом. По данным СМИ, инцидент произошел в деревне Жилина на Яблоневой улице. В результате атаки загорелся один из верхних этажей.

В марте два человека пострадали в результате попадания беспилотника в здание городской администрации в Белгороде.