Приехавший в командировку мужчина открыл стрельбу в центре Ярославля

Ярославские полицейские расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство".

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45-летний житель Воронежской области приехал в Ярославль в командировку. В минувшее воскресенье в центре города на площади Волкова мужчина произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета.

Очевидцы стрельбы задержали воронежца и передали его полицейским. Сотрудники полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Уголовное дело расследуют сотрудники Кировского отдела МВД России. По данным следствия, в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Как сообщает региональная прокуратура, с учетом позиции надзорного ведомства суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. За преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.