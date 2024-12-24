Свидетельница по делу Иванова отказалась объяснять происхождение денег на ее счетах

Одна из свидетельниц по делу бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова отказалась объяснять происхождение денег на ее счетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющихся в их распоряжении судебных документах.

По данным агентства, в документах сказано, что в ходе допроса 30 октября свидетельница отказалась отвечать на вопросы о движении денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Кроме того, в материалах сказано, что Иванов распределял полученные преступным путем денежные средства на банковские счета своих родителей, бывших и нынешних жен и переоформлял имущество на близких.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы МО России продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Стало известно, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги

Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.