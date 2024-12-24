В МИД РФ отреагировали на крушение сухогруза в Средиземном море

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море, два члена экипажа пропали без вести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Испанские СМИ ранее сообщили, что на российском судне Ursa Major, шедшем во Владивосток, произошел взрыв, оно вошло в крен в 12:30 по местному времени 23 декабря и затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром. Четырнадцать из шестнадцати членов экипажа судна были спасены и доставлены в Картахену. Двое моряков числятся пропавшими без вести.

В МИД России подтвердили сегодня эту информацию.

«В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major после взрыва в машинном отделении. Из шестнадцати членов экипажа четырнадцать человек спасены (доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия), двое пропали без вести», - говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Российское судно потерпело крушение в Средиземном море

Ранее в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута. При крушении погиб один из моряков, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.