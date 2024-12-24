В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир, который находится в западной части страны.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек стали жертвами и еще 3 человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси», — отмечается в материале.

Взрыв произошел на нефтезаводе в Турции

Дополнительно уточняется, что власти региона пытаются выяснить, остались ли под завалами люди. Причины взрыва на данный момент времени выясняются.