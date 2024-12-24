Трое осужденных сбежали из российской колонии

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, ведутся их поиски. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал Shot.

По информации канала, побег произошел вечером 23 декабря. Приговоренные к исправительным работам нарушители сломали решетку на окне.

«Их отсутствие заметили в десятом часу вечера. Сейчас их ищут более 20 сотрудников», - отметил Shot.

Беглецам от 29 до 37 лет, они были осуждены за кражи и уничтожение имущества. Полицейские и сотрудники ФСИН прочесывают город и окрестности.

Шесть заключенных сбежали из колонии под Липецком

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое приговоренных к принудительным работам мужчин сбежали из исправительной колонии №2 в Амурской области. Однако во ФСИН опровергли сообщения о побеге, отметив, что осужденные были задержаны, так как не явились в участок исправительного центра.