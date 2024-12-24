Российское судно потерпело крушение в Средиземном море

Российское судно Ursa Major, шедшее во Владивосток, потерпело крушение у берегов Испании и Алжира, два члена экипажа числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета El diario vasco.

По информации источников издания, на торговом судне произошел взрыв, оно вошло в крен в 12:30 по местному времени 23 декабря и затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром.

«Это вынудило обозначить этот район опасным для судоходства до прибытия российского военного корабля, который взял на себя руководство спасательными работами», - говорится в статье.

Четырнадцать из шестнадцати членов экипажа судна были спасены и доставлены в Картахену. Двое моряков числятся пропавшими без вести.

По информации издания, в спасательных работах были задействованы несколько рыболовецких судов, находившихся в этом районе. Также к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Судно Ursa Major должно было прибыть во Владивосток 22 января 2025 года.