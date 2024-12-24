Женщина погибла под колесами трамвая в Москве

На северо-востоке столицы женщина погибла под колесами трамвая, сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник.

«По предварительным данным, в проезде Дежнева трамвай совершил наезд на женщину. От полученных травм она погибла на месте», – сказал собеседник агентства.

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На место прибыли оперативные службы, добавил источник.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили Агентству «Москва», что в проезде Дежнева, в районе остановки «Сухонская улица», из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №17.