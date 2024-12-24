Появились кадры пожара в Ростовской области после атаки дронов

Пожар в Ростовской области, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что пожар начался в лесополосе после падения сбитых обломков дронов. На кадрах можно увидеть огненное зарево. При этом звуков взрывов не слышно.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском и Тарасовском районах. Никто не пострадал.

В России высказались об ответе на атаку дронов на Казань

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".