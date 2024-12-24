В Хакасии задержали начальника цеха предприятия, где от взрыва погибли люди

Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш" задержан в Абакане после взрыва на предприятии, в результате которого погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия задержан начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш", - сообщили в ведомстве.

С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Произведен осмотр места происшествия, изъяты техническая, кадровая и бухгалтерская документации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Взрыв произошел в понедельник в цехе, который арендует предприятие на территории Абаканского опытно-механического завода. В результате взрыва погибли два человека, четверо пострадали. Один пострадавший госпитализирован, трое отправлены на амбулаторное лечение. ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух и более человек из-за нарушений правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, в ходе шлифовальных работ при сварке резервуара для воды произошел хлопок находившегося в емкости сжатого воздуха с частичным разрушением емкости. Следователи считают, что начальник цеха и иные неустановленные лица из числа руководства компании нарушили правила безопасности и требования охраны труда.

ООО "Корпорация лесмаш" выпускает металлопродукцию и занимается ремонтом промышленной техники.