В российском городе совершили два поджога банкоматов

В Перми были зафиксированы два случая поджога банкоматов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«Первый случай зафиксирован в банкомате, расположенном на улице Мира. Второй — в отделении банка на улице Ленина. В обоих случаях причина — поджог. Пострадали два человека», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавшими стали сами поджигатели, вероятнее всего действовавшие по указанию украинских мошенников. Возгорания, возникшие в результате поджогов, были быстро потушены.

Ранее стало известно, что в Норильске полиция разыскивает женщину, которая подожгла банкомат и сняла происходящее на видео. По данным правоохранителей, ЧП произошло в отделении банка, расположенного на лице Металлургов. Прибывшие на место оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ею оказалась женщина примерно 32-40 лет.