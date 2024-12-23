СК возбудил уголовное дело на начальника ЖКУ Минобороны России

Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника ЖКУ Минобороны России Ольги Бурлаковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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По данным следствия, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключило контракт с ООО «СтройИдеал» на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения в Саратовской области. В 2019 году Бурлакова осуществила приемку работ ненадлежащего качества. В результате этого произошло большое количество аварий на объектах водоснабжения, общий ущерб составил более 27 миллионов рублей.