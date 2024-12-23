«Хотел ласкать везде»: охотник на педофилов из ОПГ сам насиловал детей

Никто из 13 фигурантов уголовного дела бригады «борцов с педофилами» не получил реальных сроков, сообщает E1.RU. Злоумышленники с помощью несовершеннолетних девушек заманивали мужчин на квартиры и вымогали крупные суммы денег. Судя по тому, что раскрылось в ходе расследования, идейных людей среди вигилантов не оказалось. NEWS.ru рассказывает о подоробностях этого дела.

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«Могут вызвать полицию, но сами попадут под статью»

В екатеринбургской банде охотников на педофилов были как минимум две несовершеннолетние девочки. Еще одна представлялась таковой своим жертвам, хотя уже перешагнула порог 18 лет. От имен девочек в соцсетях велась переписка со взрослыми мужчинами от 35 до 55 лет, где тем напрямую сообщалось, что девушкам нет 18 лет.

E1.RU отмечает, что, судя по скринам переписок, большинство пострадавших мужчин не «охотились» за малолетками, но охотно откликались на инициативу завести диалог. При этом некоторые из них осознавали, что идут на что-то противозаконное.

«Ужас. Надеялся, что тебе 18. Плохо, что 15. Хотел тебя ласкать везде язычком. Нежное и сладкое тело. Могу вином угостить или пивом», — писала одна из жертв.

В ответ девушка писала, что не намерена никому сообщать об их связи. На квартиру к школьницам мужчины приходили с подарками и готовыми к сексу. Но там их уже поджидали вымогатели.

«Мы заходили с камерами и снимали их. Мужчины в этот момент уже были голыми, а кто-то в душе сидел. Мы говорили, что являемся общественной организацией и они, конечно, могут вызвать полицию, но тогда сами попадут под статью. И они отказывались. Однако были и те, кто уходил, так и не отправив нам денег», — рассказал один из участников банды порталу E1.RU.

Педофил против педофилов

Во главе преступной группировки стояли братья Лачины — Александр и Иосиф. Первый из братьев при этом сам оказался фигурантом дела о педофилии. Другой участник банды Александр Павлов изобличил Лачина в том, что он вступал в интимную связь с одной из несовершеннолетних девушек, которая помогала им ловить мужчин, падких на школьниц.

Кроме того, Александр уже был судим по статьям грабеже и разбое. В итоге в ходе следствия он подписал контракт и отправился в зону проведения СВО. Его брат Иосиф получил четыре года условно и вышел на свободу из зала суда.

При этом изобличивший Лачина Павлов в итоге получил самый суровый приговор, хоть и условный. Он получил 4 года и 10 месяцев условно, хотя единственный активно сотрудничал со следствием и давал показания.

Баптисты, экс-полицейские и волонтеры

Команда вымогателей поражала своими мультикультурным составом. Среди фигурантов были медики, силовики, религиозные деятели и другие. К примеру, Марк Шкляев был известен в команде по кличке Католик, поскольку был прихожанином протестантской церкви. В итоге он принял крещение и стал баптистом. Судья приговорил его к году условно.

Кикбоксер и призер областных соревнований Владимир Морозов был в команде для устрашения предполагаемых педофилов. Он, как и Александр Лачин, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Одна из экс-несовершеннолетних участниц сейчас остепенилась, у нее есть семья и ребенок. Ей дали год и три месяца условно. Ей было 15 лет. Она получила 8 месяцев условно.

Не все согласились судиться

В итоге один из пострадавших все-таки решил обратиться в полицию и за банду вымогателей взялись. Через мессенджеры и истории переводов смогли установить 13 пострадавших. Кто-то из них ранее уже был судим по статье об изнасиловании.

Но не все согласились судиться с вымогателями. Один из пострадавших согласился взять ради злоумышленников кредит на два миллиона и миллион отдал обидчикам. Судиться с ними мужчина не стал, опасаясь, что об измене узнает жена.

Сколько всего человек пострадали от действий вымогателей, представить сложно. От 11 установленных эпизодов в деле они поимели не менее 700 тысяч рублей. Сами «жертвы-наживки» при этом получали самую минимальную часть.

Вердикт суда устроил всех. Ни прокуратура, ни сами обвиняемые не стали подавать апелляционную жалобу. Как сообщили в Октябрьском суде Екатеринбурга, приговор вступил в силу для всех, кроме троих, заключивших контракт.