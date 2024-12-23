Известный 43-летний блогер застрелен днем на улице

Мигель Анхель Агилар, популярный 43-летний "гуру финтеса" из соцсетей, умер после трех месяцев, проведенных в больнице. Врачам не удалось спасти мужчину, получившего несколько пуль во время ограбления.

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О кончине блогера 22 декабря сообщает People со ссылкой на его представителей.

По данным LAPD, полицейского управления Лос-Анджелеса, Агилара ограбили и расстреляли 13 сентября на улице - инцидент произошел примерно в половине пятого дня.

Отмечено, что грабителей было четверо, с места инцидента они далее скрылись на автомобиле. Судя по публикации, никаких задержаний по делу не произведено. Из LAPD издание комментариев не получило.

В некрологе отмечено, что погибший произвел революцию в деле индивидуального подхода к тренировкам и "вдохновил неисчислимое множество людей" на занятие фитнесом.