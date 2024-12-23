Названа причина взрыва на бывшем заводе в Абакане

Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке. Как рассказал в своем Telegram-канале замглавы региона Юрий Курлаев, два человека погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что взрыв произошел сегодня, 23 декабря. Как заявлял глава республики Валентин Коновалов, в результате происшествия погибли и пострадали несколько человек. Вероятной причиной называлось нарушение техники безопасности.

«Произошел взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас ведутся следственные действия, выясняют, чей данный цех», — сказал замглавы Хакасии в опубликованном видео.

Он добавил, что возгорания на месте нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.