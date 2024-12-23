Суд оштрафовал режиссера Никиту Михалкова на 300 рублей за непредоставление сведений об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

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Об этом стало известно в понедельник, 23 декабря, из постановления суда.

— Признать ректора АНО ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова» Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей, — передает данные из судебного постановления агентство городских новостей «Москва».

Режиссер не предоставил отчет по форме ЕФС-1. Документ подают индивидуальные предприниматели о своих сотрудниках. В частности там содержится информация об особом страховом стаже, взносах на травматизм и обязательных медосмотрах. Михалков не явился на судебное разбирательство, поэтому рассмотрение дела произошло в его отсутствии.

Михалков решил судиться с Украиной

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