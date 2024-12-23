Ученику шестого класса выстрелили в глаз в Ленобласти

Школьника в Ленобласти госпитализировали после игры с другом. Состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое, его поместили в офтальмологическое отделение.

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«В воскресенье, 22 декабря, скорая помощь госпитализировала ученика шестого класса с пулей в глазу», – пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

Выяснилось, что ЧП произошло 21 декабря во время прогулки. Приятель мальчика взял из дома пневматический пистолет. Он стрелял по снежной горе, уточняет Neva.Today. В какой-то момент он не заметил там своего знакомого и выстрелил в его сторону. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Ленобласти конфликт двух пенсионерок в лесу закончился стрельбой.