Выложенные в загадочную фигуру туши животных обнаружили в московском лесу

В Матвеевском лесу на западе Москвы нашли выложенную из туш животных загадочную фигуру. Об этом сообщает «Агентство "Москва"» в Telegram.

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На выложенных изданием кадрах видно, что первую часть фигуры составляет круг из куриных туш, а в нее вписан треугольник с останками трех козлят. В центре на фото видны остатки костра. Снег вокруг фигуры покрыт кровью. Кроме того, неподалеку была найдена гора из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки алкоголя.

Отмечается, что фигуру из туш обнаружили местные жители. Они обратились в полицию, по факту обнаружения загадочного объекта проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жители московского района Коптево пожаловались на сатанистов — они нашли кусок сырого мяса на вписанном в круг кресте.