Двойное убийство в Екатеринбурге: муж и жена найдены мертвыми

В Екатеринбурге 33-летний мужчина подозревается в убийстве супружеской пары во время раннего предновогоднего застолья.

По предварительной информации, подозреваемый и его сожительница пригласили гостей к себе домой на улице Победы. В ходе празднования между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес ножевые ранения гостю и его жене, сообщает URA.RU со ссылкой на инсайдера.

Предполагаемый виновник арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Следственные органы проводят расследование.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о мигранте из Таджикистана, который два дня насиловал школьницу и снимал на видео.