Мужчина случайно пустил себе пулю в висок и чудом выжил

Экстренная медицинская помощь потребовалась жителю Республики Дагестан. Мужчина получил ранения во время чистки травматического пистолета, передает Telegram-канал Mash Gor.

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Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в Дербентском районе. Там местный житель забыл разрядить травматический пистолет перед чисткой и случайно пустил из него себе пулю в висок.

Мужчине, по счастливому стечению обстоятельств, удалось выжить. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. В ходе операции пациенту извлекли пулю из виска. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пистолет дагестанец купил для собственного пользования. Документы на травматическое оружие у него есть.

Ранее в Подмосковье девятиклассника госпитализировали с пулей в виске после стрельбы. Подросток упражнялся в стрельбе и случайно себя ранил.