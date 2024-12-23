Мощный пожар на буровой установке в Оренбуржье попал на видео

В Оренбургской области в районе поселка Красногорский вспыхнул пожар на буровой установке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Как отмечается, в настоящее время происходит «факельное горение газового фонтана буровой скважины». Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. На месте работают 56 специалистов и 24 единицы техники. Для демонтажа конструкций используется инженерная техника, отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на складе в Барнауле. Согласно сообщению пресс-службы МЧС России, площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров.

Инцидент произошел в промышленной зоне города на улице 9-й Заводской. Внутри строения хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости. В ликвидации возгорания участвовали 80 сотрудников МЧС и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.