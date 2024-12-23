Учительница дала подзатыльник школьнику-аутисту

Прокуратура начала проверку по факту потасовки между учителем и школьником-аутистом в Томской области, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Конфликт, едва не переросший в драку, произошел в Колпашево и попал на видео. В Сети опубликовали ролик, на котором видно, как мальчик с аутизмом замахнулся рюкзаком на учителя. По данным СМИ, этому предшествовала истерика школьника во время урока.

Педагог, в свою очередь, не сдержалась и дала несовершеннолетнему с особенностями развития подзатыльник. Мама школьника узнала об этом из социальных сетей. Никто из образовательного учреждения о конфликте не рассказал. Позже руководство школы извинилось перед женщиной, а она сама заявила, что сын последние две недели капризничал и не хотел идти на учебу.

Ранее в Красноярске старшеклассницы разбили нос восьмилетней девочке. Они напали на ученицу в туалете.