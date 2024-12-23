Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в районе Южное Бутово.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар ликвидирован», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», по адресу: ул. 1-я Горловская, д. 4, стр. 4, загорелось производственное здание, площадь пожара составила 350 кв. м.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.