Пожар в производственном здании на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожар в производственном здании в Южном Бутово ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в районе Южное Бутово.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожар ликвидирован», – рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ранее Агентство «Москва», по адресу: ул. 1-я Горловская, д. 4, стр. 4, загорелось производственное здание, площадь пожара составила 350 кв. м.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.