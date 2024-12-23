В Анапе спасли тысячу пострадавших от мазута птиц

Волонтеры и ветеринары на побережье Краснодарского края спасли 972 птицы, которые пострадали от разлившегося с потерпевших крушение танкеров мазута. Как сообщили в пресс-службе мэрии Анапы, большинство пернатых уже передали на реабилитацию, в том числе в другие регионы.

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Так, 246 птиц доставили в Центр диких животных в Ставрополе. Сотрудники волонтерской организации развернули оперативный пункт помощи в прибрежной зоне в помещениях автомойки.

Работы по очистке побережья Кубани в Темрюкском районе и Анапе продолжаются с 17 декабря, растет количество волонтеров и привлеченных специалистов. Только за 22 декабря удалось убрать около 4 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

"Работы продолжились по нарастающей и по количеству, и по качеству, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Были сформированы дополнительные пункты выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря, пункты обогрева, несли дежурство бригады скорой помощи", - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.

По словам мэра Анапы Василия Швеца, всего за неделю с пляжей города убрали порядка 15 тысяч тонн песка и грунта с нефтепродуктами. Предприятия региона помогают снабжать волонтеров средствами защиты и инвентарем для уборки. Всего в очистке участвуют примерно 8,5 тысячи человек.