У бывшего полицейского изъяли банный комплекс, квартиры и землю

У экс-начальника отдела УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова и его семьи изъяли несколько квартир, домов, земельных участков и банный комплекс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что Басов работал в полиции с 2001 по 2022 год.

«По данным Генпрокуратуры, оперативник Басов, чтобы скрыть свои криминальные доходы, активно приобретал на них дорогостоящее имущество, которое регистрировал на родственников и доверенных лиц», — говорится в материале.

По данным газеты, с 2009 года он фактически приобрёл или построил 15 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а два объекта не успел достроить. Кроме того, он приобрёл пять автомобилей и ценные бумаги.

«Общая стоимость неправомерно полученного имущества офицером составила 206 млн 452 тыс. рублей», — сообщает газета.

Кроме того, семья путешествовала и тратила средства на одежду, а также обслуживание жилых помещений и автомобилей.

Басова признали виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере, и приговорили к десяти годам колонии и штрафу.

Ранее суд Москвы отправил в СИЗО экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и ещё одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.