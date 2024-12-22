В Краснодарском крае около 40 км береговой линии очищено от мазута

Около 40 км береговой территории расчистили в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мой заместитель Александр Нестеренко доложил, что уже убрано более 17 тысяч тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Очищено около 39 километров береговой территории. <…> 14,5 тысячи тонн грунта уже вывезли для утилизации на специализированные предприятия", - написал он.

По словам главы региона, весь день сотрудники МЧС, спасатели и волонтеры с помощью инвентаря и тяжелой техники продолжали очистку пляжей. В Темрюкском районе работали в береговом секторе от озера Соленое до Бугазской косы. В Анапе - по трем направлениям: от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенской, далее от него до центрального пляжа поселка Витязево, оттуда до центрального пляжа самой Анапы.