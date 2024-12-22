На Урале задержали угонщика BMW, подаренного блогером местному жителю

На Урале полицейские задержали Ивана Рябченко, подозреваемого в угоне BMW M4, которую подарил жителю Сысерти блогер Михаил Литвин. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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«Полицейские поймали Рябченко спустя девять дней — на руках были билеты до Ставрополя. Сейчас в изоляторе — ждёт решения суда. Автомобиль на спецстоянке», — отмечается в публикации.

Житель Сысерти по имени Антон, получивший от Литвина автомобиль BMW M4 за 12 млн рублей, не собирался сам ездить на машине и договорился о ее продаже. Накануне сделки он передал потенциальному покупателю ключи от автомобиля для визита в шиномонтаж и установки на машину зимних шин. Однако тот скрылся вместе с машиной.

Блогер Михаил Литвин в ноябре провел конкурс среди своих подписчиков, по результатам которого передал им 11 автомобилей BMW M4.