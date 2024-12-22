На Украине пьяный военком врезался в машину с детьми

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), находившийся за рулем автомобиля в нетрезвом виде, врезался в машину, в которой ехала семья с детьми. Как сообщило украинское издание "Страна", опубликовавшее в Telegram-канале видео ДТП, инцидент произошел в городе Ковеле Волынской области на западе Украины.

Этот факт подтвердили на странице Волынского областного военкомата в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), где признали, что ДТП произошло в результате "управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом этот факт был зафиксирован полицейскими, а виновный понесет наказание в виде штрафа, лишения водительских прав и дисциплинарного взыскания за нарушение воинской дисциплины, отметили в пресс-службе учреждения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая этого года в стране вступил в силу закон о новых правилах мобилизации, который позволяет призвать в армию сотни тысяч украинцев. Мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, подобные инциденты порой приводят к их гибели.