В Сочи экс-сожитель изувечил женщину из мести

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, длительное время преследовавшего и избившего экс-возлюбленную. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемый избил женщину гаечным ключом, она получила тяжелые увечья.

«Следствием установлено, что между 38-летней сочинкой и ее 46-летним бывшим сожителем произошел конфликт. Мужчина, находясь в квартире заявительницы, нанес ей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и скрылся», — сообщает полиция.

Злоумышленника задержали на территории города-курорта. Он сознался в преступлении. Ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Telegram-канал Kub Mash называет фамилию обвиняемого — Николай Алиев. Канал отмечает, что пара расходилась пять раз.

Алиев дважды поднимал руку на девушку, она обращалась в полицию. Преследования не прекращались.

«Но заявлению почему-то ход не дали. Начались угрозы: облить кислотой, изуродовать, сделать инвалидом», — пишет Kub Mash.

По данным канала, в пять утра в маске и халате злоумышленник открыл дверь заранее украденными ключами и напал на спящую жертву и избил ее.

Kub Mash пишет, что подозреваемый «целился в правый глаз, исполосовал лоб, челюсть, сломал руку, которой она защищалась».

Скорую женщина вызвала с телефона ребёнка, её мобильник напавший забрал с собой.