В Москве арестовали экс-гендиректора «Главзарубежстроя»

Столичный суд отправил в СИЗО бывшего генерального директора обанкротившегося два года назад ЗАО "Главзарубежстрой" Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления. Оба фигуранта заключены под стражу", - сказал собеседник агентства.

Заказчиками объектов "Главзарубежстрой" до банкротства компании в ноябре 2022 года были МИД России, ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами президента РФ, Министерство культуры, Минэкономразвития РФ и ряд других государственных структур.

Официальными комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Компания Ледовского занималась строительством жилых и нежилых зданий. Под его руководством велись строительство, реконструкция и реставрация многих крупных объектов в 30 странах мира, среди которых США, Афганистан, Турция, Бельгия, Гана, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Латвия, где были сданы крупные комплексы зданий и сооружений дипломатических управлений РФ. За успешную реализацию проектов Вадим Ледовский отмечен благодарностями МИД России, Управления делами президента РФ, мэрии Москвы.