Опубликовано видео спасения экипажа Ан-2 на Камчатке

Росавиация опубликовала кадры, демонстрирующие этапы операции по спасению людей с пропавшего 19 декабря на Камчатке самолета Ан-2.

В выходные вертолету МЧС удалось обнаружить самолет Ан-2 с коммерческим грузом.

«Люди на борту — два пилота и сопровождающий груз пассажир — живы, переданы в медучреждение», — сообщило ведомство.

На кадрах видно перевернутый верх колесами самолет, занесенный сугробами и трое спасенных.

«Все живы, все выжили? Молодцы!» — говорит оператор видео.

«Армия научила выживать», — отвечает один из спасенных.

Ан-2 с пилотами и пассажиром перевозил коммерческий груз и пропал с радаров 19 декабря. У воздушного судна отказали приборы, а из-за тумана не было видно место приземления. После аварийной посадки самолет перевернулся. Члены экипажа оказались заблокированы грузом, но смогли выбраться и включить аварийный радиомаяк.

Причиной инцидента могло стать обледенение борта во время полета.