Гидроцикл, которым управлял 25-летний австриец, насмерть сбил россиянина во время купания на пляже Пхукета. Австриец арестован, но вину не признает, сообщает Bangkok Post.

Издание пишет, что сотрудники полиции и иммиграционной службы арестовали 25-летнего австрийца Дэвида Роберта Хербста на острове Пхи-Пхи. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

В среду местные рыбаки обнаружили возле скал в районе Карон на Пхукете тело 58-летнего россиянина. По данным СМИ, погиб петербуржец Кирилл Г. Известно, что он прибыл в Таиланд 11 декабря и остановился в отеле Lae Lay Suites Karon.

Свидетели видели, как россиянин идет купаться на пляж Карон около 17:15 во вторник

Российский турист погиб на Пхукете при загадочных обстоятельствах

Первоначально полиция считала, что турист утонул во время купания в море. Затем следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли свидетеля, который подтвердил, что на россиянина наехал гидроцикл.

Австриец заявил, что он не виновен и не сбивал пловца во время катания. Предстоят дальнейшие допросы, полиция пока не выдвинула официальное обвинение.

Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 200 000 бат согласно статье 291 Уголовного закона Таиланда.