Вертолет врезался в больницу в Турции

Вертолет скорой помощи врезался в научно-исследовательскую больницу города Муглы. В результате крушения погибли два пилота, врач и медицинский работник. Власти пока не озвучивают причину ЧП, но отмечают, что полет происходил в условиях густого тумана, сообщает NTV.

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Вертолет скорой помощи сегодня утром вылетел в Анталью, чтобы забрать пациентов. Через некоторое время после взлета он врезался в здание больницы и упал на землю.

На борту находились два пилота, врач и медицинский работник. Все погибли.

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Губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйик сообщил, что около 10.06 вертолет врезался в 4-й этаж больницы.

«Был густой туман. Причина ЧП выясняется», — сказал он.

Чиновник добавил, что в больнице пострадавших нет.

На месте происшествия находятся медики, полиция и бригады спасателей.