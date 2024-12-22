В Иране убили российского водителя-дальнобойщика

Водитель грузовика из России обнаружен убитым на севере Ирана. На теле были огнестрельные ранения. Об этом заявили в посольстве РФ в Тегеране, передает РИА Новости.

Тело гражданина России обнаружили несколько дней назад в парке возле города Астара (провинция Гилян). Известно, что погибший — уроженец Республики Дагестан, он работал водителем-дальнобойщиком.

«Иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства России в Иране», — рассказали в пресс-службе российского посольства.

Дипломаты выразили соболезнования семье и близким погибшего россиянина.

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В посольстве призвали иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара.

Город Астара — торговый и таможенный центр, через который проходит большая часть сухопутного грузооборота между Россией и Ираном.