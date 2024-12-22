Годовалая девочка умерла от ветрянки в Москве

Годовалая девочка скончалась от ветряной оспы в Москве. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, ребенок был доставлен в инфекционное отделение больницы в Химках с высокой температурой, однако ее родители отказались от госпитализации. Через четыре дня состояние девочки ухудшилось, после чего ей вызвали платную скорую помощь. Врачи заметили у нее синий язык, что свидетельствовало о язвах, вызванных ветрянкой. Они приняли решение сделать девочке укол.

Когда родители везли дочь в больницу, она начала задыхаться. Семья обратилась к сотрудникам полиции, которые остановили проезжавшую машину скорой. Девочку доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась, написал Telegram-канал.

Годовалый ребенок в Москве умер, подавившись сыром

Два ребенка умерли после заражения ветрянкой в пансионате «Солнечный дом» в городе Петровом Валу под Волгоградом. Как сообщали СМИ, 7 ноября первые симптомы заболевания появились у 11 детей, восемь из которых тогда срочно госпитализировали. Уже в больнице двое из них скончались от осложнений.