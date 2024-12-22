Взрыв ларька пиротехники в российском регионе попал на видео

В Минеральных Водах произошел пожар в магазине пиротехники, сообщает Telegram-канал Baza. ЧП произошло утром 22 декабря на улице Пушкина. В результате фейерверки взорвались и попали на видео.

Спасатели смогли быстро остановить пожар, прибыв на место происшествия через 50 минут после начала пожара. Задействовано было 10 сотрудников МЧС и три пожарные машины. По официальной информации, никто не пострадал в результате этого происшествия.

Ранее свыше 10 поджогов банковских терминалов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах было зарегистрировано в Москве и Подмосковье в течение суток. По информации журналистов, все инциденты были совершены по заданию телефонных мошенников.

Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в московском ТЦ

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит вестись на призывы преступников с Украины совершать диверсии. Так он прокомментировал участившиеся взрывы фейерверков в торговых центрах и банках. По его словам, только недалекий человек может взять салют и поджечь его в здании.

До этого посетителей и персонал торгового центра «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва коробки с фейерверками. На представленном очевидцем ролике гудели сирены машин экстренных служб, пока люди покидали ТЦ.