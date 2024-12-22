Названа возможная причина падения Ан-2 на Камчатке

Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение борта во время полета, сообщил глава Мильковского муниципального округа Николай Степко в своем Telegram-канале. По его словам, экипаж выкопал яму в снегу для того, чтобы согреться и пережить ночь.

Во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась <...> В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, — написал он.

По словам Степко, членам экипажа потребовалось много времени, чтобы выбраться из салона, так как они были заблокированы грузом. Тем не менее у них получилось включить аварийный радиомаяк.

Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

Ранее члены спасенного экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказали, что в момент приземления у воздушного судна отказали приборы, а из-за тумана не было видно, куда именно приземляться. По их словам, после посадки самолет по инерции перевернулся.

Ан-2 с тремя членами экипажа перевозил коммерческий груз и пропал с радаров 19 декабря. Самолет летел по маршруту Мильково — Оссора. Глава ГУ МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев опубликовал кадры с места аварийной посадки борта. На них видно, что борт лежит в сугробе с поднятыми наверх шасси. Спасательная операция завершена.