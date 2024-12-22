Стало известно о возможном выбросе мазута у Керчи и Тузлы

В районе Керченского пролива в ближайшее время ожидается выброс мазута из-за продвигающегося пятна, что может привести к загрязнению береговых линий Керчи и острова Тузла.

Согласно данным спутникового мониторинга, часть мазута, которая ранее приблизилась к берегам Керченского пролива, может сегодня попасть на берег в районе города Керчь и острова Тузла, сообщает ТАСС. Исследования, проведенные Морским гидрофизическим институтом РАН и Береговым операционным центром «Морспасслужбы», указывают на возможность продвижения мазута вдоль побережья.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института Сергей Станичный сообщил, что существует вероятность распространения мазута в сторону порта Керчь. Также под угрозой загрязнения находится южный берег косы Тузла, через которую проходит Крымский мост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Керченском полуострове произошел выброс мазута, и к ликвидации нефтяных загрязнений присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Волонтеры «Единой России» помогли очистить 50 км побережья от нефтепродуктов на Кубани.