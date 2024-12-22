По делу Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей

Суд арестовал 12 ретроавтомобилей, выпущенных в 1938–1977 годах, а также два ретромотоцикла 1953 года выпуска по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает РИА Новости.

В частности, арест был наложен на редкие Packard, который был выпущен в 1942 году, и британский родстер Triumph 1800 1948 года выпуска. В документах также фигурируют Chevrolet 1941 года и Москвич-412 1969 года.

В общей сложности по данному делу арестованы 37 транспортных средств. Все они зарегистрированы на четверых близких Иванова, а также две фирмы, которые он контролировал. В настоящий момент под арестом находятся 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа.

Выяснилось, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.