Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

Спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 дал первые комментарии по поводу крушения. Об этом сообщают «Известия».

По их словам, в момент приземления приборы самолета отказали, при этом они не видели, куда приземлялись в связи с сильным туманом. В момент приземления самолет перевернулся по инерции. После крушения им удалось включить аварийный маяк, который отработал два дня.

«Повезло, что упали в снег. У нас сегодня второй день рождения. Спасибо вертолетчикам. Еды маленько было, раз в день кушали, как согреться — придумали», — рассказали три члена экипажа.

Ранее в сети появилось фото с места крушения самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. На снимке видно, как перевернувшийся самолет лежит на снегу. До горизонта не видно ни одного дерева или строения.