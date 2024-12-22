Пожарные МЧС на руках вытащили из огня десятки свиней

В Красноярском крае пожарные спасли из огня 31 свинью. Об этом МЧС России в своем Telegram-канале.

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ЧП произошло под Минусинском. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании свинарника. Прибывшим огнеборцам буквально на руках пришлось выносить некоторых животных из горящего здания. Свиньи покрылись сажей и надышались дымом, но все уцелели.

Причиной пожара стала оставленная без присмотра печь.

Ранее в Засвияжском районе Ульяновска сотрудники МЧС спасли из пожара домашних животных. В селе Вырыпаевка загорелись сразу два жилых дома. Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.