В ЮАР произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным EMSC, эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей с населением около 2,8 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. До этого РЕН ТВ со ссылкой на AFP сообщало, что у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны трещины в стенах зданий и автомобили, придавленные обломками построек. Позже миссия США сообщала, что американское посольство в столице Вануату, Порт-Виле, получило серьезные повреждения в результате произошедшего землетрясения и будет временно закрыто.