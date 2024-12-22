Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в российском регионе

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления сообщений об истязании трех детей отцом и мачехой. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что двое несовершеннолетних смогли сбежать к матери, однако младший ребенок остался в доме отца. «По данному факту следственными органами СК России по Республике Адыгея организована процессуальная проверка», — сообщили Следственном комитете.

Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после истязания ребенка в школе Бурятии.