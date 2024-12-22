Раскрыто число поджогов по заданиям мошенников в Москве

Свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки зарегистрировано в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время по фактам преступлений проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. ТАСС отмечает, что бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям. 21 декабря торговый центр "Гелиос" в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард в помещении многофункционального центра.

В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы рассказывали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва "все заискрилось, было страшно". Кроме того сообщалось, что неизвестный запустил салют в отделении "Почты России" в подмосковных Химках.

По словам очевидцев произошедшего, посетители "в ужасе выбегали на улицу". По данным Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в помещение "Почты России", "поставил упаковку ракет на пол и поджег".