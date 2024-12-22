В Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем

Стало известно о героическом поступке спасателя ГУ МЧС России по РТ Руслана Щукина во время эвакуации жильцов ЖК "Лазурные небеса" после атаки дрона. Он закрыл своим телом мать с четырехмесячным ребенком, когда над ними пролетал второй украинский БПЛА.

К счастью, у этой истории счастливый конец. Пожарному не пришлось жертвовать своей жизнью. А вот супруги Искандаровы уже после того, как были эвакуированы, принялись искать героя, имя которого они даже не знали. В Телеграм-канале МЧС России было опубликовано видео с их рассказом.

"Жена первая выбежала на лестничный проем и я за ней", - вспоминает Гаяз Искандаров. "Я побежала за спасателем, он нас повел к дороге, помог, взял ребенка, - продолжает его жена. - И возле нас пролетал беспилотник. Он накрыл нас собой и потом проводил до ДПС, и там я ждала мужа".

Супруги очень хотели встретиться со своим спасителем и лично поблагодарить.

К концу дня герой был найден. Им оказался командир пожарно-спасательной части Руслан Щукин.

"В составе прибывших подразделений мы спасали людей, - сообщил он. - Основная задача стояла, чтобы как можно больше их вывести в безопасную зону. Я увидел видео мужа девушки. Я ему благодарен за такие теплые слова. Но я не считаю себя героем. Я думаю, что наша служба - это наше призвание".

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Были зафиксированы восемь прилетов в разных частях города. В том числе под удар попали три жилых дома, включая высотные ЖК "Лазурные небеса" и "Манхеттен". Обошлось без жертв. Все жильцы были эвакуированы. Мэрия организовала для них пункты временного размещения.