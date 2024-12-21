Полиция Магдебурга рассказала подробности теракта на рождественской ярмарке

Террорист использовал въезд для транспорта экстренных служб, чтобы проехать на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил директор отдела полиции города Том-Оливер Лангханс.

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— Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку, — рассказал Лангханс на пресс-конференции, трансляция которой шла на YouTube-канале Der Spiegel.

Начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг отметил, что этот въезд не был защищен барьерами или столбиками для того, чтобы им могли пользоваться экстренные службы, но при этом его охраняли мобильные полицейские силы.

Правоохранитель уточнил, что этот концепт безопасности прорабатывался на протяжении длительного времени, и высказался в его защиту, заявив, что никакой организатор не смог бы предотвратить теракт, подобный тому, что произошел в Магдебурге.

Из-за наезда автомобилей на рождественском рынке в Магдебурге в Германии 11 человек погибли и 60 пострадали. Уточняется, что на ярмарке в толпу по направлению к ратуше въехали два автомобиля.