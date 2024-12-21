Тело женщины в чемодане обнаружили в подвале дома в Петербурге

В подвале дома 19 по улице Ольги Берггольц в Санкт-Петербурге нашли тело задушенной 30-летней женщины, спрятанное в чемодане. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила «Фонтанка».

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Труп пролежал упакованным в чемодан 12 дней. Женщину убил ее возлюбленный, 24-летний уроженец Узбекистана по имени Аббос. В России он жил вместе с ней, но на родину вернулся один, что вызвало беспокойство у родственников девушки. После того, как у них не получилось до нее дозвониться, они пошли в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Аббосом и добились от него признания в убийстве: 9 декабря в ходе ссоры он задушил свою сожительницу, после чего положил тело в чемодан и отвез к дому по улице Ольги Берггольц. Затем мужчина в спешке покинул Россию.

Оперативники из Узбекистана сразу же связались с петербургскими коллегами, дав им координаты подвала, и 21 декабря тело было обнаружено. Уголовное дело по факту убийства будет направлено в Узбекистан, и суд над Аббосом пройдет там же, сообщила «Фонтанка».

Суд приговорил к 14 годам колонии мужчину, который в Подмосковье нанес 33 удара ножом девушке и спрятал ее тело в грунте. Конфликт произошел из-за того, что погибшая была должна обвиняемому деньги.