В Подмосковье неизвестный запустил салют в отделении почты

В подмосковных Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России». Об этом стало известно Shot.

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По данным издания, инцидент произошел в почтовом отделении на улице Московской. После начала салюта из офиса эвакуировались самостоятельно 10 посетителей.

«Серьезного пожара не произошло. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в публикации. Уточняется, что сотрудники почты вызвали экстренные службы.

Человек, запустивший салют, предварительно, скрылся.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Королеве. Неизвестный днем 21 декабря запустил фейерверк в помещении МФЦ в торговом центре «Гелиос».